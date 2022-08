Sassuolo, Berardi a segno nelle ultime 10 stagioni di A: detiene il record insieme a un altro giocatore (Di sabato 20 agosto 2022) Domenico Berardi, a segno con un gran gol nel match contro il Lecce, è diventato insieme a Bonaventura l'unico italiano a segnare... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Domenico, acon un gran gol nel match contro il Lecce, è diventatoa Bonaventura l'unico italiano a segnare...

IFTVofficial : Berardi at Sassuolo - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Lecce 1-0, rete di Berardi D. (SAS) - IFTVofficial : OFFICIAL: Domenico Berardi has renewed with Sassuolo until 2027 ???? - zazoomblog : LIVE Serie A: Sassuolo-Lecce 0-0 Berardi a un passo dalla rete. Nessun gol in Torino-Lazio e Udinese-Salernitana -… - VNentola : Incredibile come Berardi con il Sassuolo sembra essere un giocatore di calcio mentre quando è in nazionale gioca co… -