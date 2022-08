I due piloti che si addormentano in volo e mancano l'atterraggio (Di sabato 20 agosto 2022) Due piloti della compagnia aerea Ethiopian Airlines si sono addormentati in volo, a 11mila metri di altezza, nei cieli dell'Etiopia, mancando l'atterraggio programmato presso l'aeroporto di Addis Abeba. Il fuoriprogramma ad alta quota si è... Leggi su today (Di sabato 20 agosto 2022) Duedella compagnia aerea Ethiopian Airlines si sono addormentati in, a 11mila metri di altezza, nei cieli dell'Etiopia, mancando l'programmato presso l'aeroporto di Addis Abeba. Il fuoriprogramma ad alta quota si è...

Agenzia_Ansa : Due piloti si addormentano a 11 mila metri di altitudine e mancano l'atterraggio. Svegliati da un allarme #ANSA - fanpage : Due piloti di un aereo di linea si sono addormentati in volo a 11mila metri di altezza nei cieli dell'Etiopia. La r… - SkyTG24 : Etiopia, due piloti si addormentano in volo e mancano la destinazione - Anto74745879 : @Agenzia_Ansa Due piloti che si addormentano contemporaneamente, è strano a dir poco. Da quante ore stavano lavorando? - romatoday : I due piloti che si addormentano in volo e mancano l'atterraggio -