Tir perde carico di pomodori in contrada San Vito | gravi disagi alla circolazione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento-stradale questo pomeriggio sulla Statale 7 Appia all’altezza diSan. Un Tir che viaggiava in direzione Montesarchio, per cause in corso d’accertamento, ha perso ildi pomodoro che trasportava che è finito sulla carreggiata per circa una trentina di metri dsommità della salita fino all’impianto semaforico. Nessun ferito, fortunatamente, ma la presenza della poltiglia rossa sull’asfalto ha creato rallentamenti ed intralcio per una arteria sempre assai trafficata anche perchè in quel punto attraversa una zona della Città popolata ed in prossimità di un Centro commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Questura di ...