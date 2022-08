“Pronto a iniziare”. Edoardo Tavassi, si apre un portone: dopo l’Isola la carriera decolla (Di venerdì 19 agosto 2022) Isola dei Famosi, negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su Edoardo Tavassi. E ora parla lui. Lo ha fatto a The Pipol Gossip che gli ha chiesto numi su un suo avvicendamento con Alvin. “In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “l’Isola”. Edoardo ha poi spiegato di avere ottimi rapporti con altri due naufraghi“Sì, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare”. Quanto a Mercedesz Henger ed Estefania Bernal: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Isola dei Famosi, negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su. E ora parla lui. Lo ha fatto a The Pipol Gossip che gli ha chiesto numi su un suo avvicendamento con Alvin. “In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso”.ha poi spiegato di avere ottimi rapporti con altri due naufraghi“Sì, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare”. Quanto a Mercedesz Henger ed Estefania Bernal: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono ...

