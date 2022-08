MotoGP | GP Austria 2022 | orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring tornano in azione le tre classi, per una tappa di capitale importanza in ottica iridata. Un aspetto importante. La pista incastonata tra i monti della Stiria ha subito (per le moto) un notevole cambiamento. Non vedremo più, infatti, il lungo rettilineo che portava da curva 1 a curva 3, ma a metà percorrenza è stata inserita una ampia chicane che spezza il ritmo, riduce le velocità e, soprattutto, potrebbe generare errori assortiti in frenata. Ad ogni modo le tre classi affilano le armi e vanno a caccia di 25 pesantissimi punti. In, per esempio, il nostro Francesco Bagnaia vuole continuare nella sua rincorsa a Fabio Quartararo. Piazzerà un’altra tacca a suo favore? In Moto2, invece, ...