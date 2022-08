Imparare a lasciare andare chi non cammina insieme a te (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo immagino un po’ così l’amore, come una meravigliosa passeggiata condivisa che non conosce fatica o distanze, obblighi o impedimenti. Un viaggio che le persone scelgono di affrontare guidate dal cuore, e da nient’altro, per raggiungere una comune destinazione. In questa passeggiata non ci sono divieti, strade dritte o percorsi già stabiliti. Ogni tanto si inciampa, ma questo è normale, ma ci si rialza sempre con la convinzione che quell’ennesimo passo non fa che avvicinarci un po’ di più alla meta finale. E quanto è bello farlo quando dall’altra parte qualcuno ci tende la mano. Nessuno trascina l’altro e nessuno resta ad aspettare. La passeggiata ideale dell’amore è quella che vede due persone camminare sulla stessa strada, fianco a fianco, allo stesso passo. Come due treni che corrono su binari paralleli e che devono raggiungere la destinazione allo stesso orario. ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo immagino un po’ così l’amore, come una meravigliosa passeggiata condivisa che non conosce fatica o distanze, obblighi o impedimenti. Un viaggio che le persone scelgono di affrontare guidate dal cuore, e da nient’altro, per raggiungere una comune destinazione. In questa passeggiata non ci sono divieti, strade dritte o percorsi già stabiliti. Ogni tanto si inciampa, ma questo è normale, ma ci si rialza sempre con la convinzione che quell’ennesimo passo non fa che avvicinarci un po’ di più alla meta finale. E quanto è bello farlo quando dall’altra parte qualcuno ci tende la mano. Nessuno trascina l’altro e nessuno resta ad aspettare. La passeggiata ideale dell’amore è quella che vede due personere sulla stessa strada, fianco a fianco, allo stesso passo. Come due treni che corrono su binari paralleli e che devono raggiungere la destinazione allo stesso orario. ...

