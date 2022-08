Elisabetta Gregoraci | festa sullo yacht di Flavio Briatore per il compleanno del nipotino Gabriel

ParliamoDiNews : Elisabetta Gregoraci, al mare incanta tutti | Che curve - - ParliamoDiNews : Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, si fa sempre più uguale al padre: ecco com`è oggi… - AdamJensen0 : Livello di interazione : Elisabetta Gregoraci. - BakshDark : #gregorelli L'ultima FAKE NEWS di Rosica. Questo è da denuncia infinita! - queenHira12 : Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno del nipote sullo yacht di Briatore -

Elle

Ha vissuto attimi di terrore puro in vacanza. La showgirl sta trascorrendo le vacanze su uno yacht in compagnia del figlio Nathan Falco , dell'ex marito Flavio Briatore e della sorella Marzia con suo figlio Gabriel. La ...sta trascorrendo un'estate all'insegna delle vacanze in famiglia, con tanto tempo trascorso soprattutto con il figlio Nathan Falco. Sui social la showgirl pubblica qualche scorcio ... Pare proprio che Elisabetta Gregoraci abbia un nuovo fidanzato Il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci sarebbe un altro: smentita la voce sul giovane imprenditore Grande interesse intorno alla vita sentimentale ...Elisabetta Gregoraci è tornata prepotentemente sul mercato e non ha paura di nascondersi: adesso c'è una nuova fiamma nella sua vita ...