Elezioni 2022, veleni e dossier: rabbia tra esclusi liste M5S (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Il day-after delle liste 5 Stelle è un viaggio tra i “sommersi e i salvati”. Si materializza nella notte, sul sito pentastellato, la lista dei candidati M5S nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Il leader Giuseppe Conte correrà per la Camera come capolista in quattro Regioni (Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia): saranno capilista anche i 15 ‘prescelti’ che l’ex premier ha voluto blindare nel ‘suo’ listino, confermato in blocco dagli iscritti con circa il 90% di preferenze – dai vice Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco ad altri big come Mariolina Castellone e Stefano Patuanelli, passando per i magistrati Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, le new entry. E, come era ampiamente prevedibile, si consumano i primi strappi in polemica con le scelte dei vertici. Basti pensare alla Calabria – già teatro di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Il day-after delle5 Stelle è un viaggio tra i “sommersi e i salvati”. Si materializza nella notte, sul sito pentastellato, la lista dei candidati M5S nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Il leader Giuseppe Conte correrà per la Camera come capolista in quattro Regioni (Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia): saranno capilista anche i 15 ‘prescelti’ che l’ex premier ha voluto blindare nel ‘suo’ listino, confermato in blocco dagli iscritti con circa il 90% di preferenze – dai vice Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco ad altri big come Mariolina Castellone e Stefano Patuanelli, passando per i magistrati Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, le new entry. E, come era ampiamente prevedibile, si consumano i primi strappi in polemica con le scelte dei vertici. Basti pensare alla Calabria – già teatro di ...

