Disservizi Dazn: ufficiale il rimborso, modalità, tempo e cifre (Di venerdì 19 agosto 2022) Ora è ufficiale per i Disservizi di Dazn ci sarà un rimborso per gli abbonati, che sarà assegnato automaticamente a tutti gli utenti. Lo fa sapere la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che in questi giorni ha fatto pressioni sulla società britannica che detiene i diritti della Serie A. Un intervento necessario visto che la prima giornata di Serie A è stata segnata in maniera indelebile da una serie di problemi di Dazn, che hanno colpito anche il Napoli. Durante Verona-Napoli più volte c’è stato l’assenza totale di telecronaca, oltre ad un ritardo nel segnale con continui caricamenti che hanno spezzettato la visione della partita. rimborso Dazn: tutte le informazioni, quando saranno erogati L’indennizzo – secondo quanto riportato dall’ANSA – che sarà ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Ora èper idici sarà unper gli abbonati, che sarà assegnato automaticamente a tutti gli utenti. Lo fa sapere la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che in questi giorni ha fatto pressioni sulla società britannica che detiene i diritti della Serie A. Un intervento necessario visto che la prima giornata di Serie A è stata segnata in maniera indelebile da una serie di problemi di, che hanno colpito anche il Napoli. Durante Verona-Napoli più volte c’è stato l’assenza totale di telecronaca, oltre ad un ritardo nel segnale con continui caricamenti che hanno spezzettato la visione della partita.: tutte le informazioni, quando saranno erogati L’indennizzo – secondo quanto riportato dall’ANSA – che sarà ...

sportface2016 : +++#Dazn, accordo raggiunto al tavolo tecnico: rimborsi automatici pari al 50% del costo mensile dell'abbonamento p… - fattoquotidiano : Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgC… - Agenzia_Ansa : Dazn: rimborso automatico per i disservizi. Arriverà entro 15 giorni, e sarà pari al 50% dell'abbonamento. #ANSA - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dazn: niente moduli, il rimborso per i disservizi sarà automatico - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Disservizi #DAZN: rimborsi automatici per i clienti -