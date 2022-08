Uomini e Donne gossip, Ida Platano rivela cosa le è successo in ospedale (Di giovedì 18 agosto 2022) Come ben sa chi la segue assiduamente sui social, Ida Platano a Ferragosto non è stata bene. Un vero e proprio malore, il suo, che l’ha costretta a recarsi in ospedale. Qui la nota dama del trono over di Uomini e Donne è stata visitata e sottoposta ad accertamenti di cui parla solo ora che il peggio è passato. Uomini e Donne news 2022, le coppie che si sono lasciate quest’anno Il 2022 non è stato un anno particolarmente felice per le coppie di Uomini e Donne, visto che persino una storica è scoppiata Uomini e Donne, il malore di Ida Platano “Eccomi qua, vi ringrazio di tutti i messaggi, non era ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 agosto 2022) Come ben sa chi la segue assiduamente sui social, Idaa Ferragosto non è stata bene. Un vero e proprio malore, il suo, che l’ha costretta a recarsi in. Qui la nota dama del trono over diè stata visitata e sottoposta ad accertamenti di cui parla solo ora che il peggio è passato.news 2022, le coppie che si sono lasciate quest’anno Il 2022 non è stato un anno particolarmente felice per le coppie di, visto che persino una storica è scoppiata, il malore di Ida“Eccomi qua, vi ringrazio di tutti i messaggi, non era ...

