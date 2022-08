Stop al RdC | no al salario minimo Vuoi la leader di FdI premier? Vota

Noi_briganti : @VgAdele @HoaraBorselli Fa bene un piffero... Lei parla di abolirlo stop. Non ha detto controlleremo chi ha avuto i… - trashtvaddicted : RT @NazzarenoMi: @GiorgiaMeloni Il RDC ha semplicemente fatto emergere un problema che TUTTI facevano finta di non vedere e cioè i salari d… - BSuzzani : @LegaSalvini Detassare famiglie italiane numerose! Abolire patrimoniale dello 0,2%sui depositi titoli e conti depos… - BSuzzani : @LegaSalvini Voterò Lega, Anzi, Lega Nord , però smettiamola di dire sciocchezze per favore, e occupiamoci del conc… - Moixus1970 : RT @Affaritaliani: Meloni: 'Stop RdC, no salario minimo'. Vuoi la leader di FdI premier? Vota -

Ti auguri che Giorgia Meloni diventi presidente del Consiglio dopo le elezioni del 25 settembre SONDAGGIO: VOTA MAI VOTATO, MISURA CULTURALMENTE SBAGLIATA - 'Mi vanto di essere nell'unico ..., Di Maio: Meloni vuoleper disabili e pensionati, è folle' 22:25 - 'Meloni vuole abolire il reddito di cittadinanza anche per pensionati e disabili che non posso lavorare. Quello per me è ... Reddito di cittadinanza, chi vuole lo stop e chi chiede modifiche: programmi a confronto Reddito di cittadinanza misura culturalmente sbagliata. No al salario minimo per legge, specchietto per le allodole. Rivoluzione nei rapporti tra Stato e imprese. E poi contrasto all'immigrazione irre ...Il pagamento dell’assegno unico su Rdc è previsto oggi per chi aspettava gli arretrati e non solo. Scopri i dettagli.