Caos DAZN, Codacons continua a chiedere i rimborsi (Di giovedì 18 agosto 2022) Non accenna a placarsi il Caos aperto dai disservizi sulla piattaforma DAZN. Gli utenti furibondi dai problemi e dalla mancata visione delle partite di calcio di Serie A continuano a segnalare all’Associazione Codacons un malcontento diffuso. Come accaduto già lo scorso anno si sono registrati gravissimi disservizi alla trasmissione e alla visione di varie partite di Serie A. L’Associazione, che dovrebbe aver depositato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa, ha deciso di scendere in campo a tutela degli utenti: c’è chi parla addirittura di un vero e proprio sciopero, sospendendo il pagamento della quota mensile fino alla definitiva risoluzione di questi problemi tecnici. Le denunce degli utenti dilagano sui social network. “A fronte di abbonamenti che costano sempre di più, il servizio non fa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) Non accenna a placarsi ilaperto dai disservizi sulla piattaforma. Gli utenti furibondi dai problemi e dalla mancata visione delle partite di calcio di Serie Ano a segnalare all’Associazioneun malcontento diffuso. Come accaduto già lo scorso anno si sono registrati gravissimi disservizi alla trasmissione e alla visione di varie partite di Serie A. L’Associazione, che dovrebbe aver depositato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa, ha deciso di scendere in campo a tutela degli utenti: c’è chi parla addirittura di un vero e proprio sciopero, sospendendo il pagamento della quota mensile fino alla definitiva risoluzione di questi problemi tecnici. Le denunce degli utenti dilagano sui social network. “A fronte di abbonamenti che costano sempre di più, il servizio non fa ...

