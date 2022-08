Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito, dopo Better Call Saul, di nuovo su AMC con Straight Man e Parish, il teaser (Di mercoledì 17 agosto 2022) AMC ha condiviso il teaser dei prossimi progetti di Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito, le serie Straight Man e Parish. Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito, dopo la fine di Better Call Saul, continueranno la loro collaborazione con AMC e un teaser ricorda ai fan l'appuntamento, fissato per il 2023. I due attori saranno infatti protagonisti, rispettivamente, delle serie Straight Man e Parish, progetto di cui attualmente, tuttavia, non si hanno informazioni precise. Straight Man racconterà invece la storia di William Henry Devereaux Jr, il ruolo affidato a Bob Odenkirk, che lavora nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 agosto 2022) AMC ha condiviso ildei prossimi progetti di Bob, le serieMan e. Bobla fine di, continueranno la loro collaborazione con AMC e unricorda ai fan l'appuntamento, fissato per il 2023. I due attori saranno infatti protagonisti, rispettivamente, delle serieMan e, progetto di cui attualmente, tuttavia, non si hanno informazioni precise.Man racconterà invece la storia di William Henry Devereaux Jr, il ruolo affidato a Bob, che lavora nel ...

