LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 6-4 5-6, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il match (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK DOPO UN match DA PSICODRAMMA AD-40 ACE DI Berrettini 40-40 INCREDIBILE CHIAMATA DEL GIUDICE DI SEDIA E DI HAWK-EYE CON IL ROVESCIO DIAGONALE DI Tiafoe IN RECUPERO FUORI DI UN MILLIMETRO! Berrettini SI SALVA DOPO IL DIRITTO LUNGOLINEA POCO INCISIVO 40-AD match POINT Tiafoe 40-40 PARITÀ ANCORA NEL GAME DI Berrettini! In rete il passante di diritto. 40-30 IL BACK AIUTA Berrettini E MANDA IN CONFUSIONE Tiafoe 30-30 PSICODRAMMA Tiafoe! L’americano sbaglia ancora in risposta e Berrettini ringrazia. 15-30 Prima esterna del romano. 0-30 PUBBLICO IMPAZZITO PER Tiafoe!!!!! L’americano passa ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK DOPO UNDA PSICODRAMMA AD-40 ACE DI40-40 INCREDIBILE CHIAMATA DEL GIUDICE DI SEDIA E DI HAWK-EYE CON IL ROVESCIO DIAGONALE DIIN RECUPERO FUORI DI UN MILLIMETRO!SI SALVA DOPO IL DIRITTO LUNGOLINEA POCO INCISIVO 40-ADPOINT40-40 PARITÀ ANCORA NEL GAME DI! In rete il passante di diritto. 40-30 IL BACK AIUTAE MANDA IN CONFUSIONE30-30 PSICODRAMMA! L’americano sbaglia ancora in risposta eringrazia. 15-30 Prima esterna del romano. 0-30 PUBBLICO IMPAZZITO PER!!!!! L’americano passa ...

