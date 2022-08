Inter | Gazzetta | “Lukaku deve assolutamente crescere”

(Di martedì 16 agosto 2022)- Come riporta lala squadrapossiede unche è tornato bene, mafare ancora altri step. “Voglio aiutare l’a vincere” è il ritornello che continua a ripetere in pubblico Big Rom, ed è quello che ha provato a fare a Lecce, nonostante una condizione fisica che non è ancora lontanamente vicina al top. Ha offerto sponde, creato spazi, ingaggiato duelli al limite con chiunque si trovasse a gravitare sulle sue zolle, ma poi a conti fatti sono pochi gli spunti degni di nota, degni del centravanti che fino a 15 mesi fa – in Serie A – dominava le partite da solo, travolgendo tutto e tutti. L’intesa con Lautaro, stavolta, è da rivedere: i due sono partiti vicini, si sono cercati ma trovati molto poco”. “E raramente si sono aiutati ...

La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista dell'sei mesi fa ha spento quindi 25 candeline e non è quindi un caso che ... dell'. Icardi è ormai fuori dai radar del Psg: il nuovo allenatore non l'ha convocato per le prime due gare di campionato e "ha pure fatto sapere pubblicamente che aggiunge ladello ... Non solo Dumfries: Darmian, il jolly silenzioso di cui Inzaghi non fa mai a meno