TuttoAndroid : Il widget At a Glance dei Pixel si arricchisce con info su consegne e ritiri #android #android12 #android… -

TuttoAndroid.net

... come i due giganteschi toggle per rete e bluetooth nella tendina delle notifiche o alcunida posizionare in home, oltre a quello personalizzato 'at a' con font e icone Nothing. Ecco, ...... ma anche l'assistente Google che risponde alle telefonate o rimane in attesa e un'at a' che dinamicamente mostra le informazioni più utili all'utente durante la giornata, alle quali ... Google reintroduce le informazioni per i pendolari nel Widget At a Glance One of the things I love about Pixel phones is the "At a Glance" widget that presents you with helpful information on your home screen when you need it. Recently, the widget has been gaining even more ...The At a Glance widget on Google Pixel phones is a useful tool to get relevant information at a glance. A while back, Google removed an important feature from the widget, but it might be making a ...