Europei di Nuoto | Martinenghi è il dio dei 50 rana | “Un oro in cui mi sono superato”

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma – Laveloce aglidia Roma ha un solo colore l’azzurro. Arriva la terza doppietta e il pubblico si lascia andare ad hola e a cori “mundial”. Ieri pomeriggio aveva dichiarato di essere stanco e in riserva: forse bluffava. Nicolòlascia ancora una volta tutti senza parole, si prende un favoloso bis, e dopo il titolo nei 100, fa suo anche quello nei 50con uno strepitoso record italiano; il vice campione iridato è un motoscafo e sulla scia si pone un sorprendente Simone Cerasuolo che è d’argento. Il 23enne di Varese oro dalla doppia distanza – tesserato per CC Aniene, preparato da Marco Pedoja, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile – nuota in 26”33, togliendo sei centesimi al 26”39 siglato il 2 aprile 2021 agli Assoluti di Riccione. il ...

Nicolò Martinenghi si è preso la scena anche nella sesta giornata aglidia Roma . Il milanese ha conquistato la sua terza medaglia in questa rassegna continentale dimostrando di essere il più forte ranista in circolazione. L'Italia è sempre più padrona del ...Per il ligure Razzetti, che parla quattro lingue ed è fidanzato con la mistista canadese Tessa Cieplucha, si tratta della seconda medaglia, dopo l'oro nei 400 misti in apertura di. "Sono ...'Dovevo fare qualcosa per i tifosi' le sue parole dopo la vittoria.ROMA (ITALPRESS) - Nicolò Martinenghi si mette al collo la medaglia d'oro nei ...Oro all'ungherese Milak, argento al connazionale Marton ROMA (ITALPRESS) - Kristof Milak si aggiudica la medaglia d'oro nei 200 metri farfalla ...