European Championships, Simone Consonni si aggiudica l’argento nell’omnium (Di martedì 16 agosto 2022) Simone Consonni, il 27enne di Brembate Sopra, è salito sul secondo gradino del podio agli European Championships in corso a Monaco di Baviera regalando l’ennesima soddisfazione al ciclismo su pista italiano. Inserito in extremis nella spedizione azzurra guidata dal commissario tecnico Marco Villa, Consonni ha dimostrato la grande caparbietà che lo contraddistingue mancando per soli due punti il titolo nell’omnium conquistato dal francese Donavan Grondin. Prova da protagonista per il portacolori della Cofidis che ha dovuto far i conti con un esordio complesso nello scratch terminato in settima posizione con un giro di ritardo dai battistrada. Nonostante le difficoltà incontrate, Consonni si è immediatamente riscattato compiendo una gara perfetta nella tempo race vinta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022), il 27enne di Brembate Sopra, è salito sul secondo gradino del podio agliin corso a Monaco di Baviera regalando l’ennesima soddisfazione al ciclismo su pista italiano. Inserito in extremis nella spedizione azzurra guidata dal commissario tecnico Marco Villa,ha dimostrato la grande caparbietà che lo contraddistingue mancando per soli due punti il titoloconquistato dal francese Donavan Grondin. Prova da protagonista per il portacolori della Cofidis che ha dovuto far i conti con un esordio complesso nello scratch terminato in settima posizione con un giro di ritardo dai battistrada. Nonostante le difficoltà incontrate,si è immediatamente riscattato compiendo una gara perfetta nella tempo race vinta ...

lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Matteo Giupponi nella 35km di marcia maschile agli European Championships di Monaco??????… - infoitsport : European Championships, italiani in gara domani (16 agosto) - TOSADORIDANIELA : RT @RaiSport: European Championships di Monaco e Europei di nuoto Roma 2022: le gare della 6ª giornata in diretta su #RaiSport, @RaiDue e @… - massimiliacoach : Congratulazioni per questo successo storico alla nostra campionessa Simona Quadarella per l'oro nei 1500m stile lib… - RaiSport : European Championships di Monaco e Europei di nuoto Roma 2022: le gare della 6ª giornata in diretta su #RaiSport,… -