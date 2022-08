Ecco come spike di Omicron interagisce con anticorpi umani (Di martedì 16 agosto 2022) Una ricerca, svolta in collaborazione tra l'Istituto di scienze dell'alimentazione (Isa) del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e il Dipartimento di chimica e biologia "A. Zambelli" dell'Università di Salerno, nata da spunti di riflessione emersi a seguito di incontri con il Joint Research Centre della Commissione Europea, ha approfondito lo studio della proteina spike della variante Omicron del SARS-CoV-2, con l`obiettivo di indagare due aspetti: da un lato comprendere come questa interagisce con il recettore ACE2 - cioè la via di ingresso nelle nostre cellule - dall`altro verificare se gli anticorpi sviluppati dall`organismo umano contro la proteina spike delle precedenti varianti riescono in qualche modo a "riconoscerla".Lo studio, pubblicato su "Molecules", ha richiesto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 agosto 2022) Una ricerca, svolta in collaborazione tra l'Istituto di scienze dell'alimentazione (Isa) del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e il Dipartimento di chimica e biologia "A. Zambelli" dell'Università di Salerno, nata da spunti di riflessione emersi a seguito di incontri con il Joint Research Centre della Commissione Europea, ha approfondito lo studio della proteinadella variantedel SARS-CoV-2, con l`obiettivo di indagare due aspetti: da un lato comprenderequestacon il recettore ACE2 - cioè la via di ingresso nelle nostre cellule - dall`altro verificare se glisviluppati dall`organismo umano contro la proteinadelle precedenti varianti riescono in qualche modo a "riconoscerla".Lo studio, pubblicato su "Molecules", ha richiesto ...

