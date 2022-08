Tragedia in vacanza, Carlotta muore mentre passeggia. Fatale un incidente incredibile: aveva 26 anni (Di lunedì 15 agosto 2022) Una trageda assurda quella capitata ad una ragazza di soli 26 anni, Carlotta Grippaldi. La giovane è morta mentre si trovava in vacanza in Francia. Doveva trascorrere il periodo di Ferragosto in totale relax, ma il fato si è messo di traverso e un incidente pazzesco se l’è portata via per sempre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 26enne si era recata in un ristorante, dove aveva consumato la cena in compagnia di un amico, e all’uscita dal locale è successo davvero l’imprevedibile. Carlotta Gripaldi è morta sotto lo sguardo attonito dell’amico, che mai avrebbe potuto immaginare una cosa del genere. La vacanza in Francia si è trasformata in un incubo con il suo decesso avvenuto a Briancon, nella parte antica della città transalpina. Stava ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 agosto 2022) Una trageda assurda quella capitata ad una ragazza di soli 26Grippaldi. La giovane è mortasi trovava inin Francia. Doveva trascorrere il periodo di Ferragosto in totale relax, ma il fato si è messo di traverso e unpazzesco se l’è portata via per sempre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 26enne si era recata in un ristorante, doveconsumato la cena in compagnia di un amico, e all’uscita dal locale è successo davvero l’imprevedibile.Gripaldi è morta sotto lo sguardo attonito dell’amico, che mai avrebbe potuto immaginare una cosa del genere. Lain Francia si è trasformata in un incubo con il suo decesso avvenuto a Briancon, nella parte antica della città transalpina. Stava ...

