Salernitana-Roma: i giallorossi espugnano l'Arechi con un gol di Cristante (Di lunedì 15 agosto 2022) Buona la prima per la Roma di Mourinho, che schiera tutte le stelle dall'inizio e trova il gol grazie a un tiro di Cristante: basta quello, al 33', per portare via i tre punti dall'Arechi, contro una Salernitana generosa che però non ha mai creato seri pericoli ai giallorossi. Il tecnico portoghese torna da Salerno con le certezze Zaniolo e Dybala, mentre a Wijnaldum, entrato a match in corso, serve ancora un po' di rodaggio. La prima occasione è per la Roma, al 4' discesa di Zaniolo che arriva fino all'area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Nei primi minuti la Salernitana prova a fare la partita ma la Roma pressa alta. Al 10' è ancora Zaniolo ad agganciare un passaggio morbido in area e lasciar partire una gran botta verso la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Buona la prima per ladi Mourinho, che schiera tutte le stelle dall'inizio e trova il gol grazie a un tiro di: basta quello, al 33', per portare via i tre punti dall', contro unagenerosa che però non ha mai creato seri pericoli ai. Il tecnico portoghese torna da Salerno con le certezze Zaniolo e Dybala, mentre a Wijnaldum, entrato a match in corso, serve ancora un po' di rodaggio. La prima occasione è per la, al 4' discesa di Zaniolo che arriva fino all'area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Nei primi minuti laprova a fare la partita ma lapressa alta. Al 10' è ancora Zaniolo ad agganciare un passaggio morbido in area e lasciar partire una gran botta verso la ...

DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - OfficialASRoma : ?? 6 precedenti in Serie A e 5 vittorie per noi ?? Tutto quello che c'è da sapere in vista di #SalernitanaRoma - riskiapu : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Salernitana 0-1 Roma (Cristante 33’) - zazoomblog : “Mi sarebbe piaciuto…” Mourinho spiazza: Roma il rimpianto dopo la Salernitana - #sarebbe #piaciuto…” #Mourinho -