Dazn non funziona: interviene la politica. Da Salvini a Calenda messaggi di protesta (Di lunedì 15 agosto 2022) Dazn non funziona a partire dalla prima giornata di Campionato di Serie A. Tantissime le proteste ed i messaggi di accusa contro l’azienda. In campo è scesa anche la politica. Dazn non funziona: interviene la politica Il Campionato di Serie A è iniziato ed ecco i primi disservizi sulla piattaforma streaming di Dazn. Nel pomeriggio di domenica 14 agosto, da mobile, pc e tablet ci sono state interruzioni continue e prolungate per le partite Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese. “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“. Questo il comunicato diffuso da Dazn. Anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 agosto 2022)nona partire dalla prima giornata di Campionato di Serie A. Tantissime le proteste ed idi accusa contro l’azienda. In campo è scesa anche lanonlaIl Campionato di Serie A è iniziato ed ecco i primi disservizi sulla piattaforma streaming di. Nel pomeriggio di domenica 14 agosto, da mobile, pc e tablet ci sono state interruzioni continue e prolungate per le partite Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese. “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“. Questo il comunicato diffuso da. Anche ...

capuanogio : I vertici di #DAZN hanno spiegato alla Lega che il problema sarebbe stato causato dal fatto che la maggior parte de… - FBiasin : Mi permetto di dire che #Dazn non significa “giornalisti di #Dazn”, validi professionisti (tra l’altro generalmente… - sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - roanyr01 : #dazn aumenta i prezzi e leggo anche di gente che dice cose .... Qualcuno che si incavola per il lavoro? Per i cos… - NapoliSoccerNET : @VVezzali @SerieA @MISE_GOV @AGCOMunica Prezzi assurdi per non vedere... oggi come ieri e come l'altro ieri #DAZN c… -