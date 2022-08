DAZN registra un «problema inaspettato» | salta la diretta delle partite di Serie A

(Di domenica 14 agosto 2022)Nuova stagione, vecchi problemi.stecca alla prima domenica di campionato: un disservizio manda in tilt la piattaforma, che per molti utenti non è accessibile proprio durante lediA. “Siamo spiacenti. Si è verificato une i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo. Per favore, torna più tardi” è il messaggio che appare una volta entrati nella app. E mentre leFiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna volgono al termine, con Spezia-Empoli e Salernitana-Roma che incombono (fischio d’inizio alle 20.45),comunica: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo ...

Vincenzo140893 : RT @fabiofabbretti: #DAZN registra un «problema inaspettato», salta la diretta delle partite di #SerieA - fabiofabbretti : #DAZN registra un «problema inaspettato», salta la diretta delle partite di #SerieA - CheSilenzio : @capuanogio Dazn registra dispositivi anche due o tre volte anche se sono gli stessi. Io ho risolto andando sul mio… - JohnNas93625435 : @AleLMGO Premesso che non lo so. Secondo me si. Informaticamente l'app Dazn registra ip pubblico della connessione… - FMCROfficial : @Claudio92283212 @conte_negroni Stasera provo ad associare lo sky q e poi il mini e vi faccio sapere, anche se ho l… -

Intervistato da, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato delle mosse del ... escluso ufficialmente dalla lista per la Serie A già consegnata, per lo sloveno non sil'...In compenso siil ritorno tra i disponibili di Valente e Lancini. La partita, in programma alle 20.45, sarà trasmessa sul canale 253 di SkySport e in streaming sulle piattaformeed ... DAZN Standard e DAZN Plus: dettagli e come aggiungere o rimuovere dispositivi Nuova stagione, vecchi problemi. DAZN stecca alla prima domenica di campionato: un disservizio manda in tilt la piattaforma, che per molti utenti non è accessibile proprio durante le partite di Serie ...Nuovi inconvenienti per il servizio in streaming della piattaforma Dazn: gli utenti non riescono a vedere le partite fra Lazio e Bologna e tra Fiorentina e Cremonese. Di seguito il comunicato di scuse ...