Dazn out: il Pd inoltra segnalazione urgente all'Agcom per eventuali violazioni (Di domenica 14 agosto 2022) Il Partito Democratico ha inoltrato una segnalazione urgente ad Agcom per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede. Ad annunciarlo è Mauro Berruto, membro della segreteria nazionale con delega allo sport, su twitter. Dazn sta riscontrando problemi da oltre tre ore e non sta permettendo ai tantissimi utenti e tifosi di poter usufruire del servizio in streaming e anche sull'App creando disservizi in tutta Italia. In tutta #Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di @Dazn IT. Il @pdnetwork ha inoltrato una segnalazione urgente ad #AGCOM per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella ...

