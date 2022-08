Chelsea, manca solamente l'accordo con il Leicester (Di domenica 14 agosto 2022) Come riportato dal Daily Mail, al Chelsea mancherebbe da raggiungere solamente un accordo con il Leicester per Fofana. I Blues sarebbero arrivati... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Come riportato dal Daily Mail, almancherebbe da raggiungereuncon ilper Fofana. I Blues sarebbero arrivati...

z_calcio1 : ???? E se vi dicessi che manca poco e #fofana sarà del #chelsea? una settimana circa.. ? - sportli26181512 : Chelsea, trovato un accordo con Fofana. Manca quello con il Leicester: Secondo quanto riportato dal Mail, Wesley Fo… - LazioCronaca : Manca ancora tanto alla fine del mercato, forse proprio Emerson Palmieri potrebbe essere un colpo da ultimi giorni… - OrcianiEric : Tre spunti per l'Eintracht: ??Ndicka è il braccetto perfetto per il Chelsea, ma non vale 50 milioni e quindi non ver… - Gianni90 : @DonatoEuropa @spaziprovvisori Al Chelsea manca una punta seria, poi è una squadra quasi senza difetti -