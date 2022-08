Qualificazioni Wta Cincinnati 2022 | Paolini subito fuori contro Kostyuk

(Di sabato 13 agosto 2022) Jasminemanca l’accesso al tabellone principale del Wta 1000 di. La tennista azzurra è stata infatti sconfitta al primo turno delleda Marta. Match a senso unico in cui la giocatrice ucraina ha fatto la voce grossa, imponendosi con un severo 6-2 6-2. C’è da dire cheha lottato come suo solito ed avrebbe potuto portare a casa qualche gioco in più. Nel complesso, però,ha meritato la vittoria, maturata dopo 1h18?. SportFace.

