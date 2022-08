No! Questo video non dimostra che l’Ucraina abbia inscenato le stragi dei russi per prenderci in giro (Di sabato 13 agosto 2022) Durante l’invasione russa in Ucraina sono circolate diverse teorie del complotto, in particolare quelle dove la propaganda filorussa accusa Kiev di aver inscenato stragi e finti morti usando degli attori per delle fantomatiche messinscene. Intorno al 9 agosto 2022, l’account TikTok Yarikfors pubblica un video dove una troupe televisiva riprende diverse persone in fuga da degli edifici in fiamme, quanto basta per far intendere agli utenti che le scene diffuse degli ucraini che scappano disperati dagli attacchi dell’esercito russo siano delle falsità orchestrate da Kiev. Per chi ha fretta Il video viene diffuso online privo del suo reale contesto, permettendo interpretazioni e la diffusione di informazioni fuorvianti. Il video non è stato realizzato a febbraio, gli operatori indossano vesti ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Durante l’invasione russa in Ucraina sono circolate diverse teorie del complotto, in particolare quelle dove la propaganda filorussa accusa Kiev di avere finti morti usando degli attori per delle fantomatiche messinscene. Intorno al 9 agosto 2022, l’account TikTok Yarikfors pubblica undove una troupe televisiva riprende diverse persone in fuga da degli edifici in fiamme, quanto basta per far intendere agli utenti che le scene diffuse degli ucraini che scappano disperati dagli attacchi dell’esercito russo siano delle falsità orchestrate da Kiev. Per chi ha fretta Ilviene diffuso online privo del suo reale contesto, permettendo interpretazioni e la diffusione di informazioni fuorvianti. Ilnon è stato realizzato a febbraio, gli operatori indossano vesti ...

