"Vado a fare un tuffo, torno subito". L'umorismo di Bebe Vio conquista i social (Di venerdì 12 agosto 2022) Sdraio, telo rosa, un telefono e due protesi. L'ironia di Bebe Vio scatena il web. Anche per la campionessa paralimpica iniziano le vacanze e, di fronte a sabbia e mare, tira fuori il meglio di sé. "torno subito" il post diventato virale di Bebe VioLa simpatia contagiosa dell'atleta "Io Vado a farmi un tuffo… torno subito". La frase comparsa su Instagram sotto ad una una foto della sua sdraio con sopra le protesi. L'atleta paralimpica si affida, come al solito, alla sua ironia e si diverte a scherzare sulle protesi che indossa. La foto ha conquistato il web: in men che non si dica è diventata virale. Bebe Vio è in vacanza all'Isola d'Elba e si sta godendo il meritato relax tra tuffi in mare e serate con gli amici.

