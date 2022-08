PC 5150 1981 | IBM lancia il primo personal computer

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il 12 Agosto, IBM Microsoftva ilesemplare di una “stirpe” di macchine che avrebbero rivoluzionato il mondo dell’informatica, dell’informazione e del lavoro: il, PC 5155. IBM: Il lancio ed il successo IBM: Il lancio ed il successoSi chiamava con un numero di serie (IBM), non aveva un disco fisso bensì un floppy largo e flessibile, ed un monitor in verde e nero. Aveva però una caratteristica unica che ne permise il successo e l’entrata nelle case di tutto il mondo: era ilelaboratore elettronico ad essere calibrato per scopo e dimensione all’ambiente domestico. Stava su una scrivania, e seppur meno potente dei grandi calcolatori e molto più costoso ...

Negli anni '80 e '90 noi e le nostre famiglie abbiamo speso non pochi soldini sulle innovazioni informatiche introdotte all'epoca. Nelnasceva il primo storico PC IBM: i modelli presentati da Big Blue in precedenza non potevano essere considerati personal computer e fu allora che nacque il fenomeno dell' home computing . ...L'IBM PC, per esempio, debuttò nele veniva proposto a 2.880 dollari per il sistema da 64K con un lettore floppy, l'equivalente di 8.352 dollari attuali. Persino le stampanti sono divenute ... Il primo computer Ibm compie 40 anni proprio oggi