Morì per un gioco erotico finito in tragedia: l'assicurazione deve pagare (Di venerdì 12 agosto 2022) "Non fu suicidio". Il decesso dell'uomo costituisce ai sensi di polizza un infortunio mortale, che dà quindi diritto al pagamento dell'indennizzo. Dopo 10 anni devono risarcire i familiari con 42mila euro

