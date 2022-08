I movimenti di mercato più assurdi della settimana (Di venerdì 12 agosto 2022) Lucas Torreira al Galatasaray Negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo Lucas Torreira era riuscito a tornare in Italia. Dopo l’esplosione con la maglia della Sampdoria e la cessione all’Arsenal il centrocampista aveva vissuto un paio di stagioni difficili, non riuscendo ad affermarsi al meglio nel campionato più difficile al mondo, in una squadra disfunzionale e caotica che non lo aveva certo aiutato. Alla Fiorentina, però, ci aveva messo poco a ricordare a tutti quello che sapeva fare meglio. Nella squadra di Italiano, la sua capacità di difendere in avanti, le sue letture raffinate in copertura e la qualità del suo palleggio erano state fondamentali per tenere in equilibrio i viola, la cui tensione verticale rischiava di spezzare la squadra da un momento all’altro. A fine stagione il suo riscatto, fissato a 15 milioni di euro, sembrava una ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 12 agosto 2022) Lucas Torreira al Galatasaray Negli ultimi giorni dello scorsoestivo Lucas Torreira era riuscito a tornare in Italia. Dopo l’esplosione con la magliaSampdoria e la cessione all’Arsenal il centrocampista aveva vissuto un paio di stagioni difficili, non riuscendo ad affermarsi al meglio nel campionato più difficile al mondo, in una squadra disfunzionale e caotica che non lo aveva certo aiutato. Alla Fiorentina, però, ci aveva messo poco a ricordare a tutti quello che sapeva fare meglio. Nella squadra di Italiano, la sua capacità di difendere in avanti, le sue letture raffinate in copertura e la qualità del suo palleggio erano state fondamentali per tenere in equilibrio i viola, la cui tensione verticale rischiava di spezzare la squadra da un momento all’altro. A fine stagione il suo riscatto, fissato a 15 milioni di euro, sembrava una ...

Cuore_Gobbo : @son_gobbo Non lo so, sono un comune mortale, non uno di quelli che ha “fonti certe” ??. Lo spero. Credo che da qui… - _Alessio_1899 : Subito movimenti di mercato ?? spedisco il cervo turco(che in realtà non volevo... c'era l'asta tra 2 interisti uno… - Giunnes : @andrelapegna Curiosità: parli del mercato in questo istante o già contando gli eventuali movimenti “caldi” (Rabiot… - UngerAcademy : Guarda il nostro resoconto dei movimenti di mercato della settimana! Un assaggio: ?? Tutti i settori in rialzo tr… - Dalla_SerieA : Inter, Digitalbits sostituita: Binance nuovo sponsor - -