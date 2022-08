Fabio De Luigi, tutto sulla vita privata dell’attore comico: la famiglia, la compagna e i due figli della coppia (Di venerdì 12 agosto 2022) Il noto attore e comico italiano Fabio de Luigi è uno dei personaggi televisivi e cinematografici più apprezzati; alla fine degli anni Novanta, infatti, è stato consacrato alla fama soprattutto nel 1999, grazie alla partecipazione al programma Mai dire Goal, che era condotto dalla Gialappa’s Band. Chi è Fabio De Luigi L’attore e comico italiano è nato a Sant’Arcangelo di Romagna l’11 ottobre 1967, è alto 183 cm e pesa 80 kg. Dopo la notorietà raggiunta con Mai dire Goal, nel 1999, nel 2005 De Luigi prima ha condotto il Festivalbar e l’anno dopo, Le Iene. Nel 2012 ha recitato nel film Il peggior Natale della mia vita e nel 2013, in Aspirante Vedovo; nel 2015 ha poi preso parte al film con Angelo Duro, Tiramisù, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Il noto attore eitalianodeè uno dei personaggi televisivi e cinematografici più apprezzati; alla fine degli anni Novanta, infatti, è stato consacrato alla fama sopratnel 1999, grazie alla partecipazione al programma Mai dire Goal, che era condotto dalla Gialappa’s Band. Chi èDeL’attore eitaliano è nato a Sant’Arcangelo di Romagna l’11 ottobre 1967, è alto 183 cm e pesa 80 kg. Dopo la notorietà raggiunta con Mai dire Goal, nel 1999, nel 2005 Deprima ha condotto il Festivalbar e l’anno dopo, Le Iene. Nel 2012 ha recitato nel film Il peggior Natalemiae nel 2013, in Aspirante Vedovo; nel 2015 ha poi preso parte al film con Angelo Duro, Tiramisù, ...

