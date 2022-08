Accuse incrociate sulla centrale nucleare. Zelensky: 'il mondo deve reagire' (Di venerdì 12 agosto 2022) - La centrale di Zaporizhzhia resta al centro del conflitto. Onu e Stati Uniti chiedono la demilitarizzazione, Mosca accusa Kiev di spingere il mondo sull'orlo del disastro, L'appello del presidente ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 agosto 2022) - Ladi Zaporizhzhia resta al centro del conflitto. Onu e Stati Uniti chiedono la demilitarizzazione, Mosca accusa Kiev di spingere ilsull'orlo del disastro, L'appello del presidente ...

