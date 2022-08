A Formentera distrutto dal fuoco il superyacht di Paolo Scudieri (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ stato distrutto dalle fiamme lo yacht Aria SF, 45 metri di lunghezza, alla fonda a Cala Saona sulla costa ovest di Formentera alle Baleari. L’imbarcazione di proprietà di Paolo Scudieri, a capo del gruppo Adler, stava compiendo il suo primo viaggio. A bordo nove passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti illesi. Aria SF aveva lasciato i cantieri dell’italiana ISA Yachts appena un mese fa e avrebbe dovuto debuttare al Cannes Yacht Festival in settembre, scrive il sito specialistico superyacht Times. Aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra. Si ignorano le cause dell’incendio. Secondo i media spagnoli, il primo allarme è scattato verso le 17 di giovedì. I due membri dell’equipaggio inizialmente si sono trattenuti a bordo cercando di soffocare le fiamme ma alla fine hanno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ statodalle fiamme lo yacht Aria SF, 45 metri di lunghezza, alla fonda a Cala Saona sulla costa ovest dialle Baleari. L’imbarcazione di proprietà di, a capo del gruppo Adler, stava compiendo il suo primo viaggio. A bordo nove passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti illesi. Aria SF aveva lasciato i cantieri dell’italiana ISA Yachts appena un mese fa e avrebbe dovuto debuttare al Cannes Yacht Festival in settembre, scrive il sito specialisticoTimes. Aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra. Si ignorano le cause dell’incendio. Secondo i media spagnoli, il primo allarme è scattato verso le 17 di giovedì. I due membri dell’equipaggio inizialmente si sono trattenuti a bordo cercando di soffocare le fiamme ma alla fine hanno ...

