Vaiolo scimmie, Oms: "27.814 casi nel mondo e 6.217 in 7 giorni" (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. (Adnkronos Salute)() - Dal primo gennaio al 7 agosto, a livello globale sono 27.814 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie e 11 i decessi segnalati all'Organizzazione mondiale della sanità da 89 Paesi/territori/aree in tutte e sei le regioni Oms. E' quanto riporta l'aggiornamento dell'agenzia ginevrina, che nell'ultima settimana monitorata (1-7 agosto) conta 6.217 nuovi contagi, in aumento del 19% rispetto alla precedente (25-31 luglio, 5.213 casi). Numeri che l'Oms invita tuttavia a considerare con cautela, rilevando una sottostima delle infezioni reali. I 10 Paesi che hanno riportato più casi complessivi, pari all'89% del totale mondiale, sono Usa (7.510), Spagna (4.577), Germania (2.887), Regno Unito (2.759), Francia (2.239), Brasile (1.721), Paesi Bassi (959), Canada (957), ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. (Adnkronos Salute)() - Dal primo gennaio al 7 agosto, a livello globale sono 27.814 iconfermati didellee 11 i decessi segnalati all'Organizzazione mondiale della sanità da 89 Paesi/territori/aree in tutte e sei le regioni Oms. E' quanto riporta l'aggiornamento dell'agenzia ginevrina, che nell'ultima settimana monitorata (1-7 agosto) conta 6.217 nuovi contagi, in aumento del 19% rispetto alla precedente (25-31 luglio, 5.213). Numeri che l'Oms invita tuttavia a considerare con cautela, rilevando una sottostima delle infezioni reali. I 10 Paesi che hanno riportato piùcomplessivi, pari all'89% del totale mondiale, sono Usa (7.510), Spagna (4.577), Germania (2.887), Regno Unito (2.759), Francia (2.239), Brasile (1.721), Paesi Bassi (959), Canada (957), ...

