Uomini e Donne, corsa in ospedale per Ida Platano: cosa ha avuto e come sta ora (video). Anticipazioni su di lei e Riccardo Guarnieri (Di giovedì 11 agosto 2022) Uomini e Donne: paura nella giornata di ieri per la famosissima dama del Trono Over Ida Platano. Ha fatto preoccupare i follower di Istagram con un messaggio, dicendo che non stava bene e “provandolo” con uno scatto. Ora si conoscono anche il motivo del malessere e le attuali condizioni di Ida. Intanto sono trapelate Anticipazioni di “Uomini e Donne” che riguardano lei e il suo storico ex, Riccardo Guarnieri: tra loro è veramente finita? Uomini e Donne: l’allarmante annuncio di Ida Platano Ida aveva annunciato con una “Storia” di Instagram di essere finita al pronto soccorso. La foto mostrava il polso della dama, su cui si intravvedeva il braccialetto dei degenti; ma il breve messaggio che c’era ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 11 agosto 2022): paura nella giornata di ieri per la famosissima dama del Trono Over Ida. Ha fatto preoccupare i follower di Istagram con un messaggio, dicendo che non stava bene e “provandolo” con uno scatto. Ora si conoscono anche il motivo del malessere e le attuali condizioni di Ida. Intanto sono trapelatedi “” che riguardano lei e il suo storico ex,: tra loro è veramente finita?: l’allarmante annuncio di IdaIda aveva annunciato con una “Storia” di Instagram di essere finita al pronto soccorso. La foto mostrava il polso della dama, su cui si intravvedeva il braccialetto dei degenti; ma il breve messaggio che c’era ...

