Ryanair, l'annuncio spiazza: è arrivata la fine delle mini tariffe (Di giovedì 11 agosto 2022) Sembra sia giunta a termine l'era delle mini tariffe di Ryanair. A comunicarlo è stato un importante vertice della compagnia aerea. Andiamo a vedere le sue parole e quali potrebbero essere gli scenari futuri. In queste ultime settimane si è parlato molto dei voli e delle compagnie aerei. Tanti, infatti, sono stati i disagi subiti da parte dei viaggiatori. Tra voli cancellati, bagagli smarriti e altri problemi, i viaggi per molti sono stati tutt'altro che piacevoli. Ma le cattive notizie non sono finite perché Ryanair ha annunciato l'addio ai biglietti di basso costo. Adobe StockNegli ultimi anni, come ben sappiamo, le compagnie aereo low cost hanno sempre preso più piede. I viaggiatori, infatti, hanno preferito viaggiare a seguito di un biglietto a basso costo. Tale ...

