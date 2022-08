Doogee S89 | gli smartphone rugged con batteria da 12 000mAh e LED RGB

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 agosto 2022) Se cercate unodavvero unico nel suo genere, la serieS89 è davvero un’ottima scelta Il telefono Nothing (1) ha fatto parlare di sè di recente per il suo design insolito. E sta già ispirando altri marchi., che aveva già da tempo intuito il trend, ha in programma il lancio della versatile serie S89, composta da una coppia di telefonicon effetti di luce RGB sul retro. Ma non è l’unica cosa che rende unica la serieS89. Glidi questa serie sono dotati di un’enormeda 12000 mAh.S89: e luce (RGB) fu! Il Nothing Phone (1) pubblicizza i suoi effetti luminosi come “Glyph”. Mentrecommercializza i suoi come “Breathing Light”. La “Breathing Light” di ...