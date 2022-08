Vescovo accusato di abusi su bambino a cui stava dando l'estrema unzione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Vescovo di Swidnica, in Polonia, è stato accusato di abusi sessuali su un bambino di otto anni, abusi che sarebbero avvenuti quando il piccolo era ricoverato in ospedale e ritenuto i fin di vita. La denuncia dell'episodio di pedofilia... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildi Swidnica, in Polonia, è statodisessuali su undi otto anni,che sarebbero avvenuti quando il piccolo era ricoverato in ospedale e ritenuto i fin di vita. La denuncia dell'episodio di pedofilia...

