Questa foto di Ludovico Tersigni vi lascerà di stucco: pazzesco, non sembra lui (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una vecchia foto su Instagram mostra com’era l’attore e conduttore Ludovico Tersigni qualche anno fa: lo avreste riconosciuto? Due giorni fa ha compiuto 27 anni, ma Ludovico Tersigni può dirsi più che soddisfatto dei traguardi raggiunti finora a livello professionale. Dopo la maturità classica conseguita al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, ha iniziato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una vecchiasu Instagram mostra com’era l’attore e conduttorequalche anno fa: lo avreste riconosciuto? Due giorni fa ha compiuto 27 anni, mapuò dirsi più che soddisfatto dei traguardi raggiunti finora a livello professionale. Dopo la maturità classica conseguita al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, ha iniziato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

marattin : Tra 90 giorni al loro posto potrebbero esserci Meloni, Borghi e Bagnai. Nessuno di loro sarebbe un fascista. Ma, mo… - davidefaraone : E con questa foto, scattata qualche minuto fa, è tutto. Adesso i titoli di coda per favore per questa telenovela in… - Eurosport_IT : La prima cosa che ti viene in mente guardando questa foto #1agosto | #Jacobs | #Tamberi - _LaChicca__ : Questa foto poteva tranquillamente diventare il mio nuovo sfondo,e invece no… STAAAAAFFFFF!!!! VOGLIAMO FARE QUALC… - filocariello : RT @_mariells: Chissà quante di '..quelle foto' verranno fuori da questa vacanza. Chissà quante ne vedremo..AH NO NON LE VEDREMO. #jeru ht… -