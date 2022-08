Juventus, Gazzetta: “Arriva Kostic a Torino” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta Gazzetta oggi sbarca a Torino per la Juventus Kostic per le visite mediche e per essere pronto per il Sassuolo. “La trattativa La Juventus ha trovato l’accelerata decisiva lunedì, grazie a un dialogo continuo con il club tedesco e il suo agente Alessandro Lucci. Ieri la definizione nei dettagli dell’accordo: all’Eintracht andranno 13 milioni di euro, che possono diventare 17 attraverso i bonus. Una via di mezzo tra la prima offerta bianconera, che si fermava a 15, e la richiesta della squadra rossonera che era di 20. Con Kostic, invece, la quadra era stata trovata già a giugno, quando la Juve aveva cominciato a sondare la pista che porta al serbo. Poi la trattativa era rimasta congelata per un po’, con Federico ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Come riportaoggi sbarca aper laper le visite mediche e per essere pronto per il Sassuolo. “La trattativa Laha trovato l’accelerata decisiva lunedì, grazie a un dialogo continuo con il club tedesco e il suo agente Alessandro Lucci. Ieri la definizione nei dettagli dell’accordo: all’Eintracht andranno 13 milioni di euro, che possono diventare 17 attraverso i bonus. Una via di mezzo tra la prima offerta bianconera, che si fermava a 15, e la richiesta della squadra rossonera che era di 20. Con, invece, la quadra era stata trovata già a giugno, quando la Juve aveva cominciato a sondare la pista che porta al serbo. Poi la trattativa era rimasta congelata per un po’, con Federico ...

Gazzetta_it : Muriel verso il Newcastle, Juve a tutta su Depay - Gazzetta_it : Scatto per Depay, Kostic in arrivo. E Rabiot allo United apre spazi per Frattesi #Juve #calciomercato - Gazzetta_it : Indisciplina e 38 milioni: Juve, c’è un caso Kean #calciomercato - serie_a24 : Juventus, Gazzetta: “Arriva Kostic a Torino” - alealex73 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? Per #MemphisDepay fumata bianca possibile già oggi o al massimo domani. La #Juventus gli offre un… -