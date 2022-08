Ilaria Cucchi scende in politica | ecco con chi si candida

(Di mercoledì 10 agosto 2022) . Le parole di Fratoianni: “è la possibilità di costruire un’altra idea dell’Italia”in. Saràta alle prossime elezioni politiche con l’alleanza Verdi-Sinistra italiana. A dare l’annuncio sono stati Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Ho trattato con molta determinazione per un collegio per– ha dichiarato Fratoianni – Siamo orgogliosi che abbiano accettato di guidare le nostre liste. Per noi rappresentano la possibilità di raccontare non solo storie o un’altra idea dell’Italia, ma la possibilità di costruirla insieme». Leggi anche: MATTEO BASSETTI CORTEGGIATO DALLACOSA HA RISPOSTO Accanto a...

Europa Verde e Sinistra italiana hanno deciso di candidare, sorella maggiore di Stefano, morto nel 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare , e Aboubakar Soumahoro , l'attivista sindacale 'degli ultimi'. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa a Montecitorio Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.