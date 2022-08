Empoli, UFFICIALE: riscattato un classe 2004 dal Ferencvaros (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Empoli ha riscattato Áron Dragóner dal Ferencvaros. Il difensore ungherese classe 2004 era già stato in Toscana in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'haÁron Dragóner dal. Il difensore unghereseera già stato in Toscana in...

AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - Empoli promuove in prima squadra Giannone, Mazzoni, Cerchiaro - - C1946d : Un altro siciliano nel nostro Team, è ufficiale : Il palermitano classe 2002 Giorgio Chinnici si unisce al nuovo cl… - NotiziarioC : UFFICIALE: L'Empoli ha prolungato il contratto di Fabiano Parisi - Dalla_SerieA : Empoli, ufficiale il prolungamento di contratto di Parisi fino al 2025 - -