Elezioni 2022, Conte: “Io capolista in più collegi, ci metto la faccia” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Conte sarà capolista in più collegi. “C’è l’ipotesi sul tavolo, sì, io ci metto la faccia e lo devo fare per primo rispetto alla comunità del M5S e anzi devo garantire che le persone che porteremo in parlamento siano degni rappresentanti e portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente i cittadini mi troveranno in più circoscrizioni per cercare di portare avanti i principi e i valori del movimento e garantire tutto questo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite oggi di 24 Mattino Estate su Radio 24. “Il fatto che alcuni compagni ci abbiano lasciato – sottolinea Conte – dimostra la forza del Movimento 5 Stelle, vuol dire che chi resta condivide veramente principi e valori e se cambia idea è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppesaràin più. “C’è l’ipotesi sul tavolo, sì, io cilae lo devo fare per primo rispetto alla comunità del M5S e anzi devo garantire che le persone che porteremo in parlamento siano degni rappresentanti e portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente i cittadini mi troveranno in più circoscrizioni per cercare di portare avanti i principi e i valori del movimento e garantire tutto questo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, ospite oggi di 24 Mattino Estate su Radio 24. “Il fatto che alcuni compagni ci abbiano lasciato – sottolinea– dimostra la forza del Movimento 5 Stelle, vuol dire che chi resta condivide veramente principi e valori e se cambia idea è ...

