Sconto fiscale acquisto strumenti didattici per studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) (Di martedì 9 agosto 2022) È possibile fruire dello Sconto fiscale previsto per i ragazzi con Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) che acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. È la Legge di Bilancio del 2018 ad avere introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di usufruire dello Sconto fiscale sulle spese sostenute L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) È possibile fruire delloprevisto per i ragazzi con Dsa () che acquistanoo sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. È la Legge di Bilancio del 2018 ad avere introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di usufruire dellosulle spese sostenute L'articolo .

mara_carfagna : Il governo, che gli irresponsabili hanno voluto far cadere, oggi ha stanziato altri 17mld per aiutare famiglie e im… - orizzontescuola : Sconto fiscale acquisto strumenti didattici per studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) - SadSoul_1927 : @Angeloasr74 @Ern4Pel in caso Gini lo pagheremo solo 4,5/5 perché con un secondo anno di contratto arriva in automa… - fabioarpe : RT @mara_carfagna: Il governo, che gli irresponsabili hanno voluto far cadere, oggi ha stanziato altri 17mld per aiutare famiglie e imprese… - FZacchia : Ma #Fratoianni è quello che ha votato lo sconto fiscale alla Philip Morris? -