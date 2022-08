Lite con un tifoso a Modena: la Figc apre un fascicolo su Berardi (Di martedì 9 agosto 2022) Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico Berardi. Finisce così sul tavolo della Procura la vicenda che ha visto protagonista il giocatore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 agosto 2022) Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico. Finisce così sul tavolo della Procura la vicenda che ha visto protagonista il giocatore ...

sportface2016 : +++ 'Comportamento violento'. La Procura Figc ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico #Berardi dopo la… - GoalItalia : 'Siamo professionisti e dobbiamo essere degli esempi' Le scuse di Berardi dopo la lite con un tifoso ?? - petergomezblog : Meloni, lite Celata-Crosetto. “Difende la famiglia tradizionale e non è neanche sposata”. “Ce l’hai con lei, è la l… - Gazzetta_it : Lite con un tifoso a Modena: la Figc apre un fascicolo su #Berardi - RED1926 : @MrSerpiko84 @Vitto2012 ma non c'è una chat live, non posso urlare seno' farei scoppiare una lite con i vicini, ma… -