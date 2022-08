SecolodItalia1 : Il disastro Pd porta la firma di quattro “geni”: Letta, Franceschini, Guerini e Prodi. L’attacco del Fatto… - m3ntal15t : @AndBand7 @pippo_ro Invece io sono convinto che uno small market tipo Charlottel un Smons se lo prenderebbe volenti… - GianlucaCastro8 : Enrico Letta ammette il suo fallimento riguardo al tentativo di costruire un'alleanza con Calenda apre la porta agl… - albertoorselli : RT @the_highsparrow: “La parola agenda porta malissimo, togliamola dal tavolo. Il programma del governo Draghi è stato positivo e lo abbiam… - VisonaNicola : RT @the_highsparrow: “La parola agenda porta malissimo, togliamola dal tavolo. Il programma del governo Draghi è stato positivo e lo abbiam… -

il Resto del Carlino

Così, mentre miliardi di cellule immunitarie conducono una guerriglia, distruggendo ... è evidente che fermare la febbre è una ricetta per il. La maggior parte delle persone ...... ma ai sedicesimi va a sorpresa la banda Tesser : il prossimo ostacolo per i gialloblù si chiama Cremonese , che batte con lo stesso risultato la Ternana (a segno Bogdan nellasbagliata, ... Incidente porta Castiglione Bologna, grave una ragazza di 17 anni In un'intervista alla Stampa il segretario dem sfoga rabbia e frustrazione. E fa dietrofront sull'agenda Draghi [Leggi] ...FASANO - A Raffaele Di Tano e alle altre quindici persone che diciassette anni fa, il 6 agosto 2015, persero la vita nel terribile incidente aereo dell'ATR 72, anche quest'anno è stata dedicata una ce ...