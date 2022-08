Cinema, la tragedia sul set: la pistola ‘a salve’ che uccise un interprete (Di martedì 9 agosto 2022) La storia del Cinema non è solo composta da film memorabili. In alcuni momenti, sul set si è consumata la tragedia. Vari episodi che hanno lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo. La settima arte ha messo in scena tanti prodotti che hanno segnato la storia di questo settore. Sia i film che i suoi interpreti hanno saputo dare qualcosa di davvero unico e speciale. Purtroppo, però, questo settore non ha regalato solo emozioni e stupore ma anche momenti a dir poco drammatici. Momenti che hanno portato alla morte alcuni artisti. Adobe StockSul set di un film ci possono essere tanti oggetti di scena. In linea generale, dovrebbero essere sicuri e pronti all’uso durante una ripresa. Tra gli oggetti che più hanno provocato dolore è stata una pistola. Un prodotto che sarebbe dovuto essere ‘a salve’ ... Leggi su chenews (Di martedì 9 agosto 2022) La storia delnon è solo composta da film memorabili. In alcuni momenti, sul set si è consumata la. Vari episodi che hanno lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo. La settima arte ha messo in scena tanti prodotti che hanno segnato la storia di questo settore. Sia i film che i suoi interpreti hanno saputo dare qualcosa di davvero unico e speciale. Purtroppo, però, questo settore non ha regalato solo emozioni e stupore ma anche momenti a dir poco drammatici. Momenti che hanno portato alla morte alcuni artisti. Adobe StockSul set di un film ci possono essere tanti oggetti di scena. In linea generale, dovrebbero essere sicuri e pronti all’uso durante una ripresa. Tra gli oggetti che più hanno provocato dolore è stata una. Un prodotto che sarebbe dovuto essere ‘a...

antoniorosato72 : Helen Mirren scende in campo per gli ulivi del Salento: “La xylella una terribile tragedia, stiamo lavorando per sa… - piietrocanta : @tlmnss @Scorpioneee96 Quoto, mio padre mi portò a vederlo al cinema pensando fosse un film per bambini… una tragedia -