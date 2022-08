Germania, ex cancelliere Schroeder può restare nella Spd (Di lunedì 8 agosto 2022) L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder può restare nel suo storico partito, la Spd. Lo ha deciso oggi una commissione dei socialdemocratici. Schroeder non avrebbe quindi violato le regole del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) L'extedesco Gerhardpuònel suo storico partito, la Spd. Lo ha deciso oggi una commissione dei socialdemocratici.non avrebbe quindi violato le regole del ...

Germania: i socialdemocratici riuniti sull'eventuale espulsione di Schroeder E' attesa per oggi la decisione del Partito socialdemocratico di Germania sull'eventuale esclusione dalla forza politica dell'ex cancelliere Gerhard Schroeder. Secondo quanto riferiscono i media locali, dopo la decisione odierna è previsto un periodo di due ...

LA GERMANIA TEME PER LA TENUTA DEL FRONTE INTERNO Con buona parte della popolazione contro la guerra economica, Berlino ha paura di gravi disordini sociali. Gli equilibrismi geopolitici di un paese nel caos strategico e identitario. Scintille di una ...