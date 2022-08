Calendario Europei beach volley 2022 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sono sette le coppie italiane al via del Campionato Europeo che scatta il 15 agosto prossimo con il torneo femminile e si conclude il 21 con le finali maschili. Tra le donne tre coppie azzurre nel tabellone composto da 32 binomi: Bianchin/Scampoli, Menegatti/Gottardi e Orsi Toth/Breidenbach. Tra gli uomini, invece, sono quattro le coppie italiane iscritte: Nicolai/Cottafava, Rossi/Carambula, Lupo/Ranghieri e Benzi/Bonifazi. La novità regolamentare riguarda i gironi preliminari: non si giocherà più con la formula del girone all’italiana ma con la formula delle semifinali e finali stile World Tour. ILDEGLI AZZURRI Il 15 agosto sarà in campo una sola coppia italiana, Scampoli/Bianchin che affronterà alle 21 per la semifinale del girone G le slovene Kotnik/Lovsin. Giornata pienissima, il 16 agosto con ben due derby. In campo femminile si affrontano ...